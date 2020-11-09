Фигурист Игнатов считает, что выступил на этапе Кубка России в Казани не на своем уровне

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов считает, что выступление на этапе Кубка России в Казани не соответствовало его уровню, хотя было лучше, чем на его первом этапе турнира в Сызрани. Об этом Игнатов рассказал журналистам после выступления.

Игнатов стал бронзовым призером этапа в Казани, набрав в сумме за две программы 247,69 балла. В произвольной программе Игнатов справился с четверным риттбергером, каскадами из четверного и тройного тулупов, а также тройного акселя и двойного тулупа, но упал на четверном тулупе и ошибся на выездах. На этапе в Сызрани он был также третьим.

"Сегодня шел спокойно от элемента к элементу, четверные прыжки не сбивали, но на втором тулупе чуть не дошел, - рассказал Игнатов. - Но в Сызрани я из первых трех прыжков сделал половину, тут удалось два. Падение на тулупе, по моим ощущениям, было случайностью, и катание во второй половине программы - это был не тот уровень, что я могу делать", - рассказал Игнатов.

По признанию спортсмена, катание в Казани у него "не пошло": "Тяжело ехалось, не пошло. Лед? Лед везде разный, я никогда не умел определять, мягкий он или жесткий, бывает, толкаюсь, а лед не катит, приходится сверхнапрягаться".

На вопросы журналистов о возможной нехватке физических кондиций Игнатов сообщил: "Физики" мне всегда не хватало, тяжело в силу антропометрических данных - рост довольно высокий, сложно кататься с прыжками. Это очевидная проблема, и было бы странно, если бы мы этим не занимались - на физическую выносливость нужно много времени тратить, чтобы прыгать, и делать это нужно грамотно, чтобы и к турниру подойти в физических кондициях, и сделать это без травм на фоне нагрузок".