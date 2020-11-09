Фигурист Семененко заявил, что не думал о победе на этапе Кубка России в Казани

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Победитель четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию Евгений Семененко не ставил перед собой задачи выиграть турнир, спортсмен делал ставку на чистые прокаты. Об этом Семененко рассказал журналистам после выступления.

Фигурист Игнатов считает, что выступил на этапе Кубка России в Казани не на своем уровне

Семененко получил в сумме за две программы 264,38 балла (96,00 балла за короткую программу и 168,38 за произвольную). Второе место занял Андрей Мозалев - 257,35 (74,55 и 182,80), третье - Макар Игнатов - 247,69 (89,14 и 158,55).

"Главной моей целью было показать программы и прокатать их чисто, а там как будет, - рассказал Семененко. - В прошлом сезоне я тоже выступал на Кубке России, но тогда и соревнования не так афишировались, и я выступал на нем только по кандидатам в мастера спорта. В итоге сейчас установил личный рекорд по сумме двух программ - в короткой прибавил, но произвольную мог и лучше откатать. Но прокатом, несмотря на серьезную ошибку на тулупе, я доволен".

Пока спортсмен не знает, будет ли выступать на этапе Гран-при в Москве, который пройдет 18-22 ноября: "Пока не знаю, выступлю или нет. Но если заявят - буду выступать".

Фигурист тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, куда не так давно перешел бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда: "Отношения у нас позитивные - помогаем друг другу, играем на прыжки. Я тянусь к его уровню, это фигурист с мировым уровнем катания, с невероятным уровнем. Стараюсь брать от него только лучшее".

На вопросы журналистов, кто чаще выигрывает в противостоянии - Семененко или Коляда, фигурист ответил: "Пятьдесят на пятьдесят".