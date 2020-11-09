РФС признал ошибочными действия отстраненного от РПЛ судьи Турбина в матче ФНЛ

ТАСС, 9 ноября. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочными действия арбитра Евгения Турбина в игре 18-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Чертаново" - "Чайка". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча "Чертаново" - "Чайка" прошла в Москве 28 октября и закончилась победой гостей со счетом 2:1. ЭСК признал, что Турбин ошибочно не назначил два пенальти в ворота "Чертаново" на 43-й и 94-й минутах матча. Также комиссия согласилась с решением Турбина не назначать пенальти в ворота "Чертаново" на 38-й минуте игры.

Ранее Турбин был отстранен на два матча РПЛ после игры "Сочи" - "Ростов", прошедшей 4 октября. Судья удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна за две желтые карточки, а по окончании игры - главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Встреча "Чертаново" - "Чайка" стала для Турбина первой после отстранения.

Также комиссия признала ошибочной желтую карточку, показанную арбитром Виталием Мешковым защитнику "Ростова" Деннису Хаджикадуничу в игре 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", прошедшей 31 октября. Для игрока эта карточка стала второй в матче и он был удален с поля. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака".