Поздняков: ОКР ждет справедливого и целостного решения спора в CAS по делу WADA и РУСАДА

ТАСС, 9 ноября. Олимпийский комитет России (ОКР) ждет справедливого и целостного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации организации.

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября. Итоговое решение суда ожидается к концу года.

"Мы удовлетворены тем, насколько детально и аргументировано была доведена позиция ОКР, - сказал Поздняков. - Довольны итогами этого этапа нашей совместной работы с юристами и адвокатами, представляющими наши интересы. Ждем от CAS справедливого и целостного решения. Добавлю лишь, что благодаря закрытому формату слушаний арбитры смогут избежать ненужного давления, оперировать фактами и сугубо юридическими аспектами, не реагировать на всевозможные информационные вбросы и провокации (со стороны ряда зарубежных оппонентов). Все дальнейшие комментарии будут возможны по итогам вынесения CAS решения и разъяснения всех его составляющих. Мы неизменно привержены тому, что реальная справедливость должна восторжествовать, наказание должно быть неотвратимо для любого нарушителя, но применяться оно должно в форме индивидуальных санкций на основании весомых доказательств".

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.