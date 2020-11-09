РФС: судья должен был удалить футболиста "СКА-Хабаровска", нанесшего травму Йевтичу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Главному арбитру матча третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России Павлу Шадыханову следовало удалить футболиста "СКА-Хабаровска" Владислава Брагина, нанесшего травму игроку казанского "Рубина" Дарко Йевтичу. Об этом говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), опубликованном на сайте организации.

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Матч состоялся 4 ноября. Инцидент, повлекший травму Йевтича, произошел в середине первого тайма. Брагин нанес ему удар локтем по лицу и разбил нос. Игрок "Рубина" потерял сознание и покинул поле на носилках. У него было диагностировано тяжелое сотрясение мозга и перелом носа.

"При рассмотрении данного эпизода следует отметить высокую интенсивность действий игрока, выполнение прыжка в направлении соперника, а не вверх, использование локтя как оружия для ведения борьбы за выбор позиции на поле, отсутствие возможности играть в верховой мяч. Игрок очевидно превышает допустимое усилие, вступая в единоборство с соперником, и должен быть удален с поля за серьезное нарушение правил игры", - говорится в сообщении.

После игры Брагин принес публичные извинения Йевтичу, а также написал письмо швейцарскому защитнику. 22-летний Брагин в нынешнем сезоне провел 14 матчей и забил один мяч. Йевтичу 27 лет, в сезоне-2020/21 на его счету 11 матчей и один гол.

Матч был завершен со счетом 1:0 в пользу хабаровского клуба, казанцы прекратили выступление в Кубке России. "СКА-Хабаровск" преодолел групповой этап и вышел в 1/8 турнира. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля.