Черчесов заявил, что не разговаривал с Дзюбой по поводу его отзыва из сборной России

ТАСС, 9 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что не общался с нападающим Артемом Дзюбой по поводу его исключения из состава национальной команды. Комментарий Черчесова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В воскресенье стало известно, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские матчи команды из-за появившегося днем ранее интимного видео с человеком, похожим на игрока, которое получило неоднозначную реакцию пользователей.

"Мы сказали, что в жизни бывает всякая ситуация. Постарались отодвинуть команду, и самому Артему надо время, чтобы прийти в себя, побыть в семье. Я с ним не говорил, с ним общались из тренерского штаба. Попросили, чтобы он достойно готовился к игре", - сказал Черчесов.

"Он изначально знал мое решение. Надо, чтобы все было максимально комфортно для всех сторон. Надеемся, что ситуация потом закроется. Он капитан команды, а мы легкомысленных решений не принимаем", - добавил он.

Дзюба был капитаном сборной России и "Зенита". В воскресном матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (3:1) форвард вышел на поле без капитанской повязки, не реализовал пенальти и забил победный гол.

Сборная России 12 ноября проведет товарищескую игру против команды Молдавии. 15 и 18 ноября подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе Лиги наций сыграют со сборными Турции и Сербии соответственно. Все матчи пройдут в гостях.