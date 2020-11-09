Трефилов выписан из больницы после лечения от коронавируса

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Гандбольный тренер Евгений Трефилов выписан из московской больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Специалист сообщил ТАСС, что три теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Трефилов был госпитализирован с коронавирусом 28 октября. В Москву он был доставлен из Краснодара медицинским спецбортом, который заказал и оплатил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"Я уже дома в Краснодаре, все хорошо, - сказал Трефилов. - Перед выпиской сдал три теста, которые показали отрицательный результат".

"Вчера был теплый день, я походил по улице, а сегодня в итоге лежу дома с болями в коленях - отвыкли ноги ходить. Но ничего, справимся, не доставим кое-кому удовольствия порадоваться", - пошутил он.

Трефилову 4 сентября исполнилось 65 лет. Под его руководствам женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и четыре раза побеждала на чемпионатах мира. В августе прошлого года Трефилов был вынужден покинуть свой пост по состоянию здоровья - незадолго до этого специалист перенес операцию на сердце.