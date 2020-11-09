"Сочи" отправил на рассмотрение в ЭСК РФС три момента по матчу с "Уфой"

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Клуб "Сочи" отправил на рассмотрение в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) три спорных момента по матчу 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" 7 ноября и завершилась вничью - 1:1.

"Клуб отправил три момента на рассмотрение, - сказал Рубашко. - В первую очередь, не назначенный пенальти на Михе Мевле. Считаем также, что в эпизоде с Антоном Заболотным боковой арбитр ошибочно поднял флажок, показав офсайд, которого не было. По нашему мнению, судья ошибся и в эпизоде с нарушением Ивана Миладиновича, сначала ему наступили на ногу, а потом соперник подскочил, поджав ногу".

После 14 матчей "Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре "Сочи" в гостях сыграет с московским ЦСКА 22 ноября.