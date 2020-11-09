Черчесов назвал причину оглашения расширенного состава сборной России

ТАСС, 9 ноября. Расширенный состав сборной России по футболу был оглашен с тем, чтобы игроки из ближайшего резерва были готовы приехать в команду в случае появления в основе травмированных, новых случаев заражения коронавирусом и возникновения других непредвиденных ситуаций. Об этом рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов, чьи слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Черчесов заявил, что не разговаривал с Дзюбой по поводу его отзыва из сборной России

Тренерский штаб сборной России был вынужден произвести замены в составе на ноябрьские матчи. В расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба.

"Из-за того, что пандемия, травмы, мы постарались объявить расширенный список, чтобы те, кто не попал в основной, внутренне были готовы, чтобы их могли дозаявить. Жизнь показала, что мы были правы, потому что опять изменения по той или иной причине были", - сказал Черчесов.

Все ближайшие игры россияне проведут на выезде. "Наш менеджмент слетал во все три страны, посмотрел гостиницы, где мы будем жить и тренироваться. Мы постарались все отработать, РФС идет навстречу, все пожелания учитываются", - отметил тренер.

12 ноября сборная России проведет товарищескую игру против команды Молдавии (начало - 20:00 мск). 15 и 18 ноября команда под руководством Черчесова сыграет на групповом этапе Лиги наций со сборными Турции и Сербии соответственно.