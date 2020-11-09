12-летняя фигуристка Жилина исполнила каскад из четверного тулупа и двух тройных прыжков

ТАСС, 9 ноября. Фигуристка Вероника Жилина, занимающаяся в группе Евгения Плющенко, исполнила на тренировке каскад из четверного тулупа и двух тройных прыжков - тулупа и сальхова. Видео тренировки Жилиной опубликовано в Instagram "Ангелов Плющенко".

В среду Жилина должна выступить на этапе Кубка России среди юниоров в Казани.

"Молодец, Ника! Четверной тулуп - тройной сальхов. Вероника Жилина готовится к соревнованиям в Казани", - говорится в сообщении.

Жилиной 12 лет, она является чемпионкой России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе.