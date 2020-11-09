Юрий Газзаев не будет проводить кардинальные изменения в тренерском штабе ФК "Шинник"

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Юрий Газзаев, назначенный в понедельник на пост главного тренера "Шинника", не будет проводить кардинальные изменения в тренерском штабе ярославского клуба, который выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил 59-летний специалист.

Газзаев уже возглавлял "Шинник" в 2011-2012 годах. Под его руководством команда заняла четвертое место в первенстве ФНЛ и играла в стыковых матчах за выход в премьер-лигу с "Ростовом", но уступила в обеих встречах (0:1, 0:3).

"На встрече с руководством сказал, что никого бы не хотел трогать из прежнего тренерского штаба, - сказал Газзаев. - Практически всех знаю, и потом, считаю, если работники на своем месте, зачем их этого лишать. Возможно, будет только еще один помощник".

"Договор рассчитан до конца сезона. Задача - сохранить команду в ФНЛ. В то же время руководители клуба понимают, где находится команда, очки все считают. Но у нас еще много игр, есть зимний подготовительный период, турнирное положение поправимо", - добавил тренер.

Газзаев отметил, что предоставит всем футболистам в команде шанс проявить себя. "Вечером на тренировке познакомлюсь ближе с командой. Хотя, конечно, многих знаю давно: того же Ильдара Низамутдинова, Александра Самодина, Павла Игнатовича, помню Дмитрия Яшина, который играл еще у меня в "Камазе", Никиту Малярова, Евгения Стешина и Артема Щадина. Шанс проявить себя будет у всех, а зимой будем уже решать вопросы по усилению состава", - заключил специалист.

После 20-го тура "Шинник" занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице ФНЛ с 13 очками. Следующий матч ярославцы проведут 11 ноября дома против столичного "Спартака-2".