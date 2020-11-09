СМИ: чемпион мира по футболу 2018 года Канте может перейти в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 9 ноября. Французский полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Н'Голо Канте может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает газета The Sun.

По информации источника, клуб из Манчестера является главным претендентом на 29-летнего француза. Также игрока в ближайшее трансферное окно попытаются приобрести испанский "Реал" и итальянский "Интер". Соглашение "Челси" с хавбеком рассчитано до лета 2023 года.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года, в составе команды он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, выиграл Лигу Европы. В "Челси" он пришел из "Лестера", с которым также выиграл чемпионат Англии. За команду из Лондона француз провел в общей сложности 182 матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной Франции Канте принял участие в 42 матчах, отметившись одним забитым мячем и одной голевой передачей. Вместе с национальной командой он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером домашнего чемпионата Европы 2016 года.