Гандбольный тренер Евгений Трефилов призвал людей не шутить с коронавирусом

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов призвал людей серьезнее относиться к коронавирусной инфекции и соблюдать санитарные правила и нормы. Такое пожелание он высказал, комментируя ТАСС свое выздоровление от COVID-19.

Трефилов лечился от коронавируса в одной из московских больниц на протяжении почти двух недель.

"Бог дал, выпутались. Но у меня просьба ко всем: кончайте с этим шутить. Я тоже поначалу шутником был, а когда посмотрел на людей, которых привозят в обнимку с кислородным баллоном, сразу понял, о чем речь идет", - сказал Трефилов.

"Некоторые рассказывают, что это чепуха, что все пройдет. Да, для кого-то пройдет бесследно, кто-то переболеет бессимптомно, а кто-то попадает очень серьезно. Поэтому прошу всех поберечься. А я, поверьте мне, не из самых трусливых", - добавил он.

Специалист отметил, что психологически ему было нелегко наблюдать за тем, что происходило в больнице для приема больных с коронавирусом. "Тяжеловато было лежать, когда все это видишь. Вокруг люди в скафандрах, словно лунатики", - заметил тренер.

Трефилову 4 сентября исполнилось 65 лет. Под его руководствам женская сборная России в 2016 году завоевала золотые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и четыре раза побеждала на чемпионатах мира. В августе прошлого года Трефилов вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья - незадолго до этого специалист перенес операцию на сердце.