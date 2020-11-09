Панарин возглавил рейтинг крайних нападающих по версии НХЛ

ТАСС, 9 ноября. Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин занял первое место в рейтинге крайних нападающих по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Список был опубликован пресс-службой лиги.

В прошедшем сезоне Панарин в регулярном чемпионате провел 69 игр и набрал 95 (32 гола + 63 передачи) очков, поделив третье место с чешским форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком. Нападающий был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Россиянин попал в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин расположился лишь на четвертой строчке, пропустив Пастрняка и россиянина Никиту Кучерова ("Тампа"). В регулярном чемпионате прошедшего сезона Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 матчах, в девятый раз в карьере став обладателем "Морис Ришар Трофи", награды, вручаемой лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата.