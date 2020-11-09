Надаль побил рекорд по количеству недель в десятке лучших рейтинга АТР

ТАСС, 9 ноября. Испанец Рафаэль Надаль установил рекорд по количеству недель подряд проведенных в первой десятке лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Надаль находится в десятке лучших на протяжении 790 недель с 25 апреля 2005 года. Он побил по этому показателю достижение американца Джимми Коннорса (789). На третьем месте располагается швейцарец Роджер Федерер (734).

В обновленном рейтинге ATP от 9 ноября Надаль занимает вторую строчку с 9 850 баллами в активе, лидирует серб Новак Джокович (11 830).

Надаль является победителем 86 турниров АТР. Также 34-летний игрок делит с Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20).