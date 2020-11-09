Самодурова после этапа Кубка России в Казани вернется к работе над тройным акселем

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова после этапа Кубка России в Казани намерена вернуться к работе над тройным акселем. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на турнире.

"Сейчас продолжу изучение акселя, приеду - будет время его попрыгать, а потом стану готовиться к Гран-при, - рассказала Самодурова. - В прошлом году я его прыгала, но с недокрутом, сейчас докручиваю, работаю над выездами - пока получается не очень. Многие отметили, что мои прыжки стали выше, и я это чувствую. Моя главная ошибка на акселе - лечу головой вперед, надо ровнее идти на него, делать с большего хода, а на заходе идти ровнее".

На просьбу прокомментировать свою форму, Самодурова сказала: "Мне кажется, что я возвращаюсь в свою форму. Могла сегодня сделать последний флип - силы были, но подрасслабилась, рано обрадовалась, что сделала каскад аксель - тулуп, раньше на этом месте я делала аксель - сальхов".

"Этот старт можно считать успешнее, чем на этапе Кубка России в Сочи, просто мне не до конца хватает вкатанности, чтобы добить концовку и с силой, с задором ее откатать".