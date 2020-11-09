Фигуристка Трусова показала баллы выше мирового рекорда по сумме программ

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова на этапе Кубка России в Казани набрала за произвольную программу 171,21 балла, получив в сумме 248,63 балла. Оба результата превышают значение мирового рекорда.

Мировой рекорд в произвольной программе принадлежит 16-летней Трусовой - 166,62 балла. Рекорд по общей сумме баллов принадлежит чемпионке Европы Алене Косторной (247,59 балла). Результаты Трусовой на Кубке России не будут считаться мировыми рекордами, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Трусова заняла первое место на этапе Кубка России в Казани. Второе место заняла Косторная (226,31 балла), третье - Майя Хромых (212,72).

Трусова занимается в группе Евгения Плющенко, до этого тренером фигуристки была Этери Тутберидзе. Она является бронзовым призером чемпионата Европы, также спортсменка заняла третье место в финале серии Гран-при, в обоих случаях уступив Косторной и Анне Щербаковой.

Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.