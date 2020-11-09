Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию, превзойдя два мировых рекорда

Трусова получила в сумме за два проката 248,63 (77,42 баллов за короткую программу + 171,21 за произвольную) баллов. Второе место заняла Алена Косторная (226,31; 78,15 + 148,16), третьей стала Майя Хромых (212,72; 76,89 + 135,83).

Результаты Трусовой в произвольной прогармме и по сумме превысили два мировых рекорда - рекорд в произвольной программе также принадлежит Трусовой (166,62 балла), рекорд по общей сумме баллов принадлежит Косторной (247,59). Результаты Трусовой на Кубке России не будут считаться мировыми рекордами, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Трусова и Косторная в этом году перешли из группы Этери Тутберидзе, которую представляет Хромых, к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Во вторник будет представлена произвольная программа в танцах на льду и короткая - в парном катании. Соревнования завершатся 12 ноября.

Трусова - бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, в ее активе также бронзовая награда финала серии Гран-при. Она - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца и четверного тулупа, а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота.