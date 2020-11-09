Первый канал покажет этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый канал покажет соревнования на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает дирекция общественных связей канала.

20 ноября с 19:45 мск в прямом эфире будет транслироваться короткая программа у женщин, на следующий день также в прямом эфире в 13:55 начнется произвольная программа у мужчин. Также в прямом эфире телеканал покажет показательные выступления 22 ноября (начало - 16:30).

Произвольная программа у фигуристок, а также произвольные программы спортивных пар и танцевальных дуэтов будут показаны в записи.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 ноября.