{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Хромых считает, что недостаточно работала над сальховом перед Кубком России в Казани

Спортсменка допустила падение при выполнении этого элемента и заняла третье место на соревнованиях

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Майя Хромых заявила, что недостаточно работала над сальховом для произвольной программы на этапе Кубка России в Казани. Об этом она рассказала журналистам.

На эту тему
Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию, превзойдя два мировых рекорда

По итогам двух программ она заняла третье место, набрав 212,72 (76,89+135,83) балла. В ходе произвольного выступления она упала при выполнении сальхова.

"Непростой старт, я довольна короткой программой - собралась, показала свой максимум. Над произвольной нужно работать еще больше, отрабатывать сальхов, который опять не получился. Были глупые ошибки на хореографической дорожке, ошиблась на флипе. Немного обидно, но есть над чем работать".

"Конечно, я очень хотела выехать сальхов, шла с мыслями его выезжать, и когда упала, выбило из колеи. Такого не должно быть. Сальхов у меня из пяти-шести два-три раза получается на каждой тренировке", - заключила она.

Теги
Фигурное катание
Фигурное катание
Косторная рассказала, почему отказалась от тройного акселя в произвольной программе
На этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани Косторная заняла второе место
Читать полностью