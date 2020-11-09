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Фигурное катание

Трусова осталась недовольна выступлением, несмотря на результат выше рекорда мира

В понедельник Трусова победила на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани, показав результаты выше мировых рекордов в произвольной программе и по общей сумме баллов

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова осталась недовольна выступлением на этапе Кубка России в Казани, несмотря на то, что показала результаты в произвольной программе и по общей сумме выше мировых рекордов. Об этом 16-летняя спортсменка рассказала журналистам.

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В понедельник Трусова победила на этапе Кубка России в Казани, показав результаты выше мировых рекордов в произвольной программе (171,21) и по общей сумме баллов (248,63).

"Не сказать, что я довольна - это выброс адреналина, не могу быть довольна, - сказала Трусова. - [Оценки] из-за того, что бонусы [на международных соревнованиях] было бы меньше намного. Я сделала [четверные] сальхов, лутц, потом был тулуп, но концентрации не хватает. На каскаде лутц + риттбергер второй раз подряд ошибка, не знаю почему".

Трусова отметила, что на следующих стартах может отказаться от риттбергера. "Посмотрим, не могу ничего сказать. Не знаю, будет ли вообще засчитываться его исполнение на российском старте, но все равно нужно делать его", - добавила спортсменка.

Трусова - бронзовый призер чемпионата Европы и финала серии Гран-при, ей принадлежит рекорд мира в произвольной программе 166,62. Мировые рекорды в короткой программе и по общей сумме баллов принадлежат Алене Косторной (85,45 и 247,59 соответственно).

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