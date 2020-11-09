Косторная рассказала, почему отказалась от тройного акселя в произвольной программе

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная сообщила, что решила оставить тройной аксель на более серьезные соревнования. Об этом она рассказала журналистам по итогам четвертого этапа Кубка России, проходящем в Казани.

По итогам соревнований Косторная заняла второе место, набрав 226,31 (78,15 + 148,16) балла.

"Неплохих две попытки из пяти было на тренировках, это мало. Мы решили - работаем на долгую перспективу, на важные турниры: чемпионат Европы, мира или Олимпийские игры, - сказала Косторная. - С учетом того, чтобы были грубые ошибки, помарки, это очень хороший результат".

Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при прошлого сезона.