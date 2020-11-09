Радионова: прогресс Трусовой у Плющенко заметен, несмотря на недолгое сотрудничество

Трусова в понедельник стала лучшей на четвертом этапе Кубка России, который прошел в Казани. С мая она занимается в группе двукратного олимпийского чемпиона Плющенко.

"Саша Трусова, безусловно, продолжает творить фантастику, она прибавляет от старта к старту, причем это видно, и это очень круто. У нее с Евгением такой контакт, такая связь, что уже видна их работа, хотя они сотрудничают не так долго. Саша прибавила и в хореографии, это очень круто, к ней приходит уверенность", - отметила Радионова.

Второй на соревнованиях стала чемпионка Европы Алена Косторная. "Мне понравилась ее программа. Она вообще под любую музыку будет очень гармонично смотреться, она может передавать любые образы. Но видно, что программа еще сырая, они поставили ее не так давно и работали дистанционно, это очень непросто. Думаю, ее этот процесс захватил, ей понравилось, но в будущем они все-таки поработают в обычном режиме, когда откроют границы", - заключила она.

Радионова, завершившая карьеру в сентябре, является бронзовым призером чемпионата мира - 2015, двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2013, 2014), чемпионкой России (2015), также в ее активе две серебряные медали европейских первенств (2015, 2016), серебряная (2015) и бронзовая (2016) награды финалов серии Гран-при.