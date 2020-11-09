Болгарские гимнастки не выступят в групповых упражнениях на ЧЕ в Киеве из-за коронавируса

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Команда Болгарии не сможет выступить в групповых упражнениях на предстоящем в конце ноября чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве из-за коронавируса.

Как сообщает телеканал BTV, представительница команды Эрика Зафирова сдала тест на коронавирус с положительным результатом. Состояние здоровья остальных девушек опасений не вызывает, но они будут находиться на вынужденном 10-дневном карантине, в связи с чем не смогут продолжить тренировки и принять участие в соревнованиях, которые пройдут с 26 по 29 ноября.

В индивидуальных соревнованиях готовятся выступить Боряна Калейн и Катрин Тасева.

29 сентября от участия в турнире отказалась сборная России. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что решение было принято из-за высокого риска заражения коронавирусом.

Ранее сборная Болгарии была вынуждена сняться с международного онлайн-турнира, прошедшего 28 октября, из-за четырех случаев заражения коронавирусом.