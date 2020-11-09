{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Болгарские гимнастки не выступят в групповых упражнениях на ЧЕ в Киеве из-за коронавируса

Команда будет находиться на 10-дневном карантине

СОФИЯ, 9 ноября. /ТАСС/. Команда Болгарии не сможет выступить в групповых упражнениях на предстоящем в конце ноября чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве из-за коронавируса.

На эту тему
Российские гимнастки не поедут на чемпионат Европы в Киев

Как сообщает телеканал BTV, представительница команды Эрика Зафирова сдала тест на коронавирус с положительным результатом. Состояние здоровья остальных девушек опасений не вызывает, но они будут находиться на вынужденном 10-дневном карантине, в связи с чем не смогут продолжить тренировки и принять участие в соревнованиях, которые пройдут с 26 по 29 ноября.

В индивидуальных соревнованиях готовятся выступить Боряна Калейн и Катрин Тасева.

29 сентября от участия в турнире отказалась сборная России. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила ТАСС, что решение было принято из-за высокого риска заражения коронавирусом.

Ранее сборная Болгарии была вынуждена сняться с международного онлайн-турнира, прошедшего 28 октября, из-за четырех случаев заражения коронавирусом.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Единая лига ВТБ
"Химки" при пустых трибунах обыграли ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Матч закончился со счетом 86:78
Читать полностью