Бывший футболист "Спартака" Пареха завершил карьеру

ТАСС, 9 ноября. Аргентинский защитник Николас Пареха объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом аргентинец заявил на своей странице в Instagram.

"Я давно боролся с травмой колена, чтобы вернуться в футбол, но, к сожалению, недавно мне сказали, что снова нужно пройти операцию. Это, а также текущая ситуация, в которой наш мир оказался из-за коронавируса, очень затрудняет мое возвращение. Поэтому я принял решение уйти из профессионального футбола", - написал 36-летний игрок.

На своей странице в Twitter Пареха отдельно поблагодарил московский "Спартак", игроком которого являлся.

Аргентинец выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 год, провел 47 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В составе команды он завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2011/12.

Также Пареха представлял аргентинский "Аргентинос Хуниорс", бельгийский "Андерлехт", испанские "Эспаньол" и "Севилью", мексиканский "Атлас". Вместе с "Севильей" он трижды подряд стал победителем Лиги Европы (2014-2016). В составе сборной Аргентины Пареха выиграл Олимпийские игры 2008 года.