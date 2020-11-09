Кущенко: Швед не набрал привычную форму, но его трехочковый переломил матч с БК ЦСКА

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник "Химок" и сборной России по баскетболу Алексей Швед пока не набрал привычную форму, но именно его удачный трехочковый бросок стал переломным в матче против ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 86:78 обыграл московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Химок" Грег Монро, набравший 28 очков и сделавший десять подборов.

"Химки" больше хотели победить. Монро показал, на что способен, Микки и Маккалум тоже были в ударе. Швед пока не в той кондиции, что мы привыкли видеть, но именно его трехочковый стал переломным в матче, - сказал Кущенко. - Первые две четверти на паркете шла словно бы тренировочная игра, но третья и четвертая подарили баскетбол с эмоциями, и довольно высокого уровня".

"В этом сезоне и ЦСКА, и "Химки" плохо проводят заключительные четверти, и на этот раз подмосковные баскетболисты смогли сохранить лучшую концентрацию под занавес встречи, за счет чего и добились успеха", - добавил президент Единой лиги ВТБ.

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Подмосковье со зрителями встреча прошла при пустых трибунах. По мнению Кущенко, болельщиков очень не хватало: "Жаль, что зрители не посетили такую игру - эмоций было бы больше, они бы добавили красок, несомненно".

Подмосковный клуб одержал третью победу в семи встречах Единой лиги ВТБ. На счету армейцев четыре победы и два поражения. В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА 22 ноября сыграет в гостях с пермской "Пармой". "Химки" в тот же день встретятся на выезде с казанским УНИКСом.