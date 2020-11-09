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Сборные по футболу

У футболиста "Зенита" Кругового подозрение на коронавирус

Защитник изолирован перед матчами молодежной сборной России
Данил Круговой (на переднем плане) Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Данил Круговой (на переднем плане)
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 9 ноября. Тест на коронавирусную инфекцию защитника "Зенита" и молодежной сборной России по футболу Данила Кругового показал сомнительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Футболист находится в расположении молодежной сборной России. Он изолирован и продолжит тестироваться в ежедневном режиме. У 22-летнего игрока отсутствуют симптомы заболевания. Остальные игроки сборной и члены штаба прошли дополнительное экспресс-тестирование, все результаты отрицательные.

Круговой - воспитанник "Зенита", с 2018 по 2019 год он играл за "Уфу", а затем вернулся в петербургский клуб. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, отдав три голевые передачи. За молодежную сборную России Круговой сыграл в шести матчах, забив один гол.

В ноябрьское окно на матчи сборных российская молодежная команда проведет два товарищеских матча - с венграми (13 ноября) и словенцами (17 ноября), обе встречи пройдут в гостях. Ранее сборная России завоевала путевку на молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.

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