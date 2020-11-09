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КХЛ

Тренер минского ХК "Динамо" Вудкрофт заразился коронавирусом

Исполняющим обязанности главного тренера в период изоляции канадца будет Михаил Грабовский
Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 9 ноября. Главный тренер минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" канадец Крэйг Вудкрофт заразился коронавирусом. Комментарий специалиста приводит пресс-служба "Динамо".

Исполняющим обязанности главного тренера в период изоляции Вудкрофта будет Михаил Грабовский.

"Чувствую себя хорошо, - сказал Вудкрофт. - Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность, и, конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает".

"Я же надеюсь вернуться в команду как можно скорее. О сроках говорить рано. Все будет зависеть от результатов следующих тестов", - добавил специалист.

Вудкрофту 50 лет, он тренирует минское "Динамо" с 2019 года. В турнирной таблице Западной конференции минчане занимают шестое место, набрав 24 очка в 22 матчах.

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