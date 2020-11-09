СМИ: биатлонная Рождественская гонка перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг

ТАСС, 9 ноября. Рождественская гонка по биатлону в 2020 году состоится в германском Рупольдинге. Об этом сообщает телеканал ARD.

В сентябре сообщалось, что запланированная на 28 декабря гонка не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"Конечно, мы хотели бы провести еще один фестиваль биатлона на стадионе "Шальке". Но думаю, что мы нашли отличную альтернативу в Рупольдинге, особенно это касается спортивного аспекта", - заявил президент Немецкой лыжной ассоциации (DSV) Франц Штайнле.

Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене. До 2001 года мероприятие проходило в Рупольдинге.