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Фигурное катание

Команда Плющенко опоздала на поезд в Москву и осталась в Казани

Тренер по ошибке приехал на другой вокзал

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Команда двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, ныне тренера Евгения Плющенко не сумела покинуть Казань, где проходит этап Кубка России, из-за того, что по ошибке приехала на другой вокзал. Об этом ТАСС сообщил Плющенко.

"Мы опоздали на поезд, точнее, трансфер привез нас не на тот вокзал. Мы остались в Казани, взяли гостиницу - отдыхаем. Завтра погуляем по Казани, посмотрим город и поедем домой. Что Бог ни делает, все к лучшему - значит, надо немного отдохнуть", - сказал Плющенко.

В понедельник фигуристки группы Плющенко Александра Трусова и Алена Косторная заняли первое и второе места соответственно на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Казани.

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