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Фигурное катание

Тарасова заявила, что восхищена страстью фигуристки Трусовой к четверным прыжкам

На этапе Кубка России в Казани спортсменка заявила три четверных прыжка в произвольной программе
Татьяна Тарасова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова восхищается любовью фигуристки Александры Трусовой к четверным прыжкам. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

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В понедельник Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России, который проходит в Казани. В ходе выступления фигуристка заявила три четверных прыжка в произвольной программе.

"Я видела спортсменок, которые борются сами с собой, и это прекрасно. Саше удалось изумительным образом прыгнуть три из четырех заявленных прыжков, с одного она упала. Ее страсть к четверным прыжкам меня восхищает, радостно на это смотреть. Она прибавила в катании - это уже не ребенок, взрослая девушка, нужно поработать над скольжением, ее надо поздравить", - отметила Тарасова.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

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