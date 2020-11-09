Тарасова заявила, что восхищена страстью фигуристки Трусовой к четверным прыжкам

В понедельник Трусова стала победительницей четвертого этапа Кубка России, который проходит в Казани. В ходе выступления фигуристка заявила три четверных прыжка в произвольной программе.

"Я видела спортсменок, которые борются сами с собой, и это прекрасно. Саше удалось изумительным образом прыгнуть три из четырех заявленных прыжков, с одного она упала. Ее страсть к четверным прыжкам меня восхищает, радостно на это смотреть. Она прибавила в катании - это уже не ребенок, взрослая девушка, нужно поработать над скольжением, ее надо поздравить", - отметила Тарасова.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером финала Гран-при.