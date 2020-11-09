Тарасова считает, что фигуристки Трусова и Косторная находятся на одном уровне

Косторная в понедельник заняла второе место на четвертом этапе Кубка России в Казани, победительницей стала Трусова.

"Косторная показывала программу в первый раз, пыталась исполнить все свои прыжки, но аксель не пыталась. Мы не знаем почему, но не пыталась, - сказала Тарасова. - Все остальное, конечно, очень хорошо. Я не знаю, что там при раскладке, у них одинаковый уровень с Сашей, но у Трусовой за технику абсолютно правильные оценки".

Третьей по итогам соревнований стала представительница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых.

"У нее сегодня неудачный прокат. Мы видели, как она может блистать, и она пытается сделать четверной. Пытается, но не сделала, но в сезоне, надеемся, что сделает", - заключила Тарасова.