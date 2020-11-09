Корстин: победа над ЦСКА позволила "Химкам" реабилитироваться за неудачное начало сезона

МОСКВА, 9 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ позволила баскетболистам "Химок" реабилитироваться за очень неудачное начало сезона и получить шанс оправдать надежды своих болельщиков и спонсоров. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

"Химкам" было некуда отступать, у них очень неудачное начало сезона, - сказала Корстин. - В Евролиге они на последнем месте, в Единой лиге ВТБ были на девятой строчке до сегодняшнего матча. Матч с ЦСКА был шансом на реабилитацию, шансом оправдать надежды своих болельщиков и спонсоров. У ЦСКА непростой календарь, постоянные перелеты и сегодня они были не в лучшей форме, чем "Химки" смогли воспользоваться".

"Состав подмосковной команды на бумаге очень сильный, один из сильнейших за последние годы, но результата нет. Сегодня во второй половине "Химки" за счет результативной игры Грега Монро, за счет Эрика Макколлума, который помог команде ускориться в нападении, сделали рывок и показали, что они команда не только на бумаге, но и на площадке. Конечно, реализация трехочковых оставляет желать лучшего", - добавила гендиректор лиги.

Из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Подмосковье со зрителями встреча прошла при пустых трибунах. Корстин подчеркнула, что тяжело играть без зрителей: "Это какая-то особая необычная недружелюбная атмосфера, по сути, ты играешь при пустых трибунах, но ответственность за результат не снимается. Наоборот, слышно каждый шум, крик и скрип кроссовок, это новая атмосфера, которая не очень приятна. Но сегодня "Химки" показали, что они способны играть ярко и побеждать".

Подмосковный клуб одержал третью победу в семи встречах Единой лиги ВТБ. На счету армейцев четыре победы и два поражения. В следующем матче Единой лиги ВТБ ЦСКА 22 ноября сыграет в гостях с пермской "Пармой". "Химки" в тот же день встретятся на выезде с казанским УНИКСом.