{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Албания может принять матч сборной Англии из-за коронавируса у норок в Дании

Английские футболисты встретятся с командой Исландии

ТАСС, 10 ноября. Матч Лиги наций между сборными Англии и Исландии по футболу может быть перенесен из Великобритании в Албанию. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

На эту тему
В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить распространение коронавируса

Встреча запланирована на 18 ноября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". 15 ноября сборная Исландии должна сыграть на выезде с командой Дании.

По информации источника, матч англичан с исландцами может быть перенесен вследствие ограничений по сообщению между Великобританией и Данией, так как ранее в скандинавской стране был выявлен новый штамм коронавируса, передающийся от норок к людям.

Желание провести матч изъявила Ассоциация футбола Албании. На данный момент сборная Англии отправила запрос в правительство Великобритании для прояснения ситуации и готова к различным вариантам.

После четырех матчей англичане располагаются на третьей строчке таблицы группы 2, набрав семь очков и уступая команде Дании по дополнительным показателям. Лидируют бельгийцы с девятью очками в активе. Исландцы проиграли во всех четырех встречах.

Теги
Лига нацийВлияние коронавируса на спорт
Летние олимпийские виды спорта
Триатлонист из США стал первым человеком с синдромом Дауна, завершившим марафон Ironman
Крис Никич проплыл 3,86 км, проехал 180 км на велосипеде и пробежал 42,195 км за 16 часов 46 минут и 9 секунд
Читать полностью