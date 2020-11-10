СМИ: Албания может принять матч сборной Англии из-за коронавируса у норок в Дании

ТАСС, 10 ноября. Матч Лиги наций между сборными Англии и Исландии по футболу может быть перенесен из Великобритании в Албанию. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC .

В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить распространение коронавируса

Встреча запланирована на 18 ноября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". 15 ноября сборная Исландии должна сыграть на выезде с командой Дании.

По информации источника, матч англичан с исландцами может быть перенесен вследствие ограничений по сообщению между Великобританией и Данией, так как ранее в скандинавской стране был выявлен новый штамм коронавируса, передающийся от норок к людям.

Желание провести матч изъявила Ассоциация футбола Албании. На данный момент сборная Англии отправила запрос в правительство Великобритании для прояснения ситуации и готова к различным вариантам.

После четырех матчей англичане располагаются на третьей строчке таблицы группы 2, набрав семь очков и уступая команде Дании по дополнительным показателям. Лидируют бельгийцы с девятью очками в активе. Исландцы проиграли во всех четырех встречах.