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ММА

Американец Фелдер заменит Махачева в бою против дос Аньоса на турнире UFC в Лас-Вегасе

Россиянин не сможет принять участие в поединке из-за болезни

ТАСС, 10 ноября. Американец Пол Фелдер проведет поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

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С дос Аньосом должен был встретиться Ислам Махачев, однако в понедельник бой отменили из-за болезни 29-летнего россиянина. Поединок сорвался во второй раз, изначально он должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254, но не состоялся из-за выявленного у бразильца коронавируса.

В активе 35-летнего Фелдера 17 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. В послужном списке Махачева 18 побед и одно поражение. Дос Аньос является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 35-летнего бойца 28 побед и 13 поражений.

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