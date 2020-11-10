Открыт прием заявок на возврат денег за билеты на Олимпиаду в Токио

Там размещены подробные инструкции, как получить средства назад, необходимые формы для заполнения и другие материалы. При подаче заявки не требуется повторно вводить данные банковской карты, с помощью которой была осуществлена покупка.

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Организационный комитет "Токио-2020" во вторник открыл прием заявок на возврат денег за купленные билеты на летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена с 2020 на 2021 год. Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета.

Оформить заявление можно будет до 30 ноября. Аналогичная процедура для возврата средств за приобретенные билеты на Паралимпиаду продлится с 1 по 21 декабря. Вернуть деньги смогут жители Японии, которые получили возможность совершить покупку после розыгрыша лотереи. Иностранные граждане должны будут обратиться к официальным офисам продаж в своих странах.

Оргкомитет отмечает, что если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, то будет организована еще одна фаза возврата средств. На Олимпиаду в Токио планировалось продать около 10 млн билетов. Всего к настоящему времени было продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду и 970 тыс. на Паралимпиаду.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.