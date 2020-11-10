Футболист "Ливерпуля" Александер-Арнольд пропустит больше трех недель из-за травмы

ТАСС, 10 ноября. Защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд выбыл до декабря из-за повреждения, полученного в матче национального чемпионата против "Манчестер Сити". Об этом сообщает портал Goal .

В воскресенье "Ливерпуль" в гостях сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 1:1. Александер-Арнольд был заменен на 63-й минуте из-за травмы икроножной мышцы. Послематчевое обследование показало, что 22-летний защитник пропустит не менее трех недель.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включил Александера-Арнольда в состав национальной команды на матчи Лиги наций с командами Бельгии и Исландии, а также товарищескую встречу с ирландцами.

Футболист является воспитанником "Ливерпуля", он выступает за команду с 2016 года. На его счету 145 матчей в составе ливерпульского клуба, в которых он забил восемь мячей и сделал 38 голевых передач. За национальную сборную Александер-Арнольд провел 12 встреч и отметился одним голом.