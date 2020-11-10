СМИ: матч ЛЧ "Мидтьюлланн" - "Ливерпуль" может не состояться из-за штамма коронавируса

ТАСС, 10 ноября. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между датским "Мидтьюлланном" и английским "Ливерпулем" оказался под угрозой срыва из-за коронавируса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Встреча запланирована на 9 декабря в Дании. Согласно решению властей Великобритании, люди, приезжающие из других стран, должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин. Для спортсменов после возобновления соревнований это требование было отменено, однако это не касается Дании, где был обнаружен штамм мутировавшего коронавируса, который передается от норок человеку. С июня 2020 года в Дании было обнаружено 214 случаев передачи коронавируса от норок людям.

Таким образом, если ситуация не нормализуется к декабрю, матч "Мидтьюлланна" и "Ливерпуля" может быть отложен или вообще не состояться. Если же "Ливерпуль" отправится в Данию на игру, то всей команде придется уйти на двухнедельный карантин, что не позволит ей принять участие в трех матчах чемпионата Англии.

"Ливерпуль" и "Мидтьюлланн" выступают в группе D Лиги чемпионов вместе с нидерландским "Аяксом" и итальянской "Аталантой", в которой играет полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает первое место с 9 очками, "Аякс" и "Аталанта" набрали по 4 очка, "Мидтьюлланн" - ни одного.