Ягудин сравнил катание Трусовой и Косторной со спортивной и художественной гимнастикой

"Что касается Трусовой и Косторной, то прямая аналогия этому - спортивная и художественная гимнастика, - сказал Ягудин. - Мне очень хочется когда-нибудь, наконец, увидеть чистый-чистый прокат произвольной программы Саши, и все-таки она всем дала жару. Она не только "Русская ракета", она в хоккейном смысле та самая "Красная машина" - человек, который выходит и бомбит - четыре четверных прыжка, три из которых сделано, каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов" в конце программы - все это очень круто".

"Есть вопросы по презентации - на мой взгляд, трагизм и сила "Ромео и Джульетты" ушли в прыжки. Трагизм этой истории - это не совсем то, что ей подходит", - добавил Ягудин.

Косторная, по мнению олимпийского чемпиона, пока выглядит тяжеловато. "Не знаю, что тому причина, - может быть и коньки, которые она меняла две недели назад, может еще что-то, - сказал он. - Но видно, что ей пока тяжело, и отсюда каскад "три-два", а не "три-три" в начале программы, отсюда отсутствие тройного акселя. Но давайте не забывать - это ее первый официальный турнир после сложного перерыва".

Комментируя катание бронзового призера этапа Майи Хромых, Ягудин отметил: "В отличие от Трусовой и Косторной, у Хромых жизнь во взрослом женском одиночном катании только начинается. Она великолепно исполнила короткую программу, просто безошибочно, а в произвольной попыталась сделать не очень стабильный для нее элемент - четверной сальхов, который, судя по ее интервью, получается пока лишь один из трех. У каждого человека есть не очень приятные дни, когда и простые то вещи не получаются, а этот прыжок у Майи в программе не получился, что послужило причиной дальнейшего не очень чистого ее катания и ошибок на тех элементах, которые она достаточно легко выполняет, - вся ее концентрация, все силы ушли на этот сложный прыжок".