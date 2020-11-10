Бой Исмаилов - Штырков может пройти со зрителями

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Поединок между бойцами смешанного стиля (ММА) Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) может пройти со зрителями. Об этом ТАСС заявил президент организации Алексей Яценко.

"Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова пройдет в Москве 13 декабря на "ВТБ-Арене", - сказал Яценко. - Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день. Уверен, что сенсационное противостояние "Лысого Хищника" против "Уральского Халка" станет одним из самых резонансных в ММА и будет логично, что такое событие пройдет в Москве. Мы приложим максимальные усилия к тому, чтобы согласовать присутствие зрителей на турнире, пусть и в ограниченном количестве".