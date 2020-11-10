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Сборные по футболу

Сборная России по футболу тренируется в полном составе в Новогорске

В общей группе тренируется 27 человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России тренируются в полном составе на базе в Новогорске перед товарищеским матчем с командой Молдавии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе национальной команды.

Россияне сыграют против молдаван 12 ноября в гостях.

"Вся команда в сборе, в общей группе тренируется 27 человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что последними на сбор вечером в понедельник должны были приехать выступающий за итальянскую "Аталанту" Алексей Миранчук и Денис Черышев из испанской "Валенсии".

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