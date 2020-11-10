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Фигурное катание

Траньков: Москвин создал российское парное катание, являлся легендой для всех фигуристов

Тренер скончался во вторник на 92-м году жизни
Максим Траньков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Максим Траньков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Советский и российский тренер Игорь Москвин стоял у истоков парного катания, он являлся легендарной личностью для всех фигуристов. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Москвин скончался во вторник на 92-м году жизни.

"Честно говоря, эта новость застала меня врасплох, - сказал Траньков. - Игорь Борисович - легенда нашего парного катания. Просто легендарная личность для всех парников в мире, да и вообще для всех фигуристов. Это огромная утрата, ведь это он создал великое российское парное катание".

"Игорь Борисович обладал просто уникальными знаниями, для меня было огромной честью работать с ним какое-то время, - продолжил собеседник агентства. - Сложно найти сейчас слова, хочу только выразить поддержку его семье, Тамаре Николаевне".

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