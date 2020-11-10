Прощания с тренером по фигурному катанию Москвиным не будет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Прощания с тренером по фигурному катанию Игорем Москвиным, скончавшимся после тяжелой болезни, не будет. Об этом ТАСС сообщила его супруга тренер Тамара Москвина.

О кончине Москвина на 92-м году жизни стало известно во вторник.

"Прощания не будет, к сожалению. Останки в связи с определенными обстоятельствами нам отдадут только в конце недели", - сказала Москвина.

Также Москвина, которая находится в Казани на этапе Кубка России, сообщила, что в среду вернется в Санкт-Петербург. Во вторник и в среду на турнире в соревнованиях спортивных пар выступят ее подопечные Анастасия Бойкова / Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина / Александр Галлямов. "Рядом со мной наша молодежь, поддерживают меня. Я завтра буду в Санкт-Петербурге", - сказала Москвина.