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Фигурное катание

Тарасова: такого человека, как Москвин, уже не будет

О кончине тренера на 92-м году жизни стало известно во вторник
Татьяна Тарасова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Такого человека, каким был советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин, уже не будет. Такое мнение ТАСС выразила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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О кончине Москвина на 92-м году жизни стало известно во вторник.

"Это наш учитель, мы все у него учились, он был великим тренером. Он работал с Людмилой Белоусовой, Олегом Протопоповым, которыми восхищался и восхищается весь мир. Он придумал направление работы, воспитал целую плеяду мальчиков - Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, еще несколько человек. Это штучный человек, такого уже не будет", - сказала Тарасова.

"У него был вкус, слух помимо нашего тренерского дела - он первопроходец. Он работал с парами, у него были Лариса Селезнева с Олегом Макаровым. Я кланяюсь и очень переживаю, соболезную всей семьей, девочкам, Тамаре Николаевне, с которой они прожили долгую и счастливую жизнь", - добавила она.

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Фигурное катание
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