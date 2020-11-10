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Формула-1

Гран-при России "Формулы-1" в сезоне-2021 предварительно пройдет с 24 по 26 сентября

В календаре значатся 22 этапа
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" опубликовало предварительный календарь сезона 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

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В календаре значатся 22 этапа. В их число не вошел Гран-при Вьетнама, который должен был дебютировать в календаре в нынешнем сезоне, но был отменен из-за пандемии. Если руководство "Формулы-1" найдет замену этапу во Вьетнаме, то количество Гран-при увеличится до 23.

Сезон традиционно начнется в Австралии (19-21 марта) и завершится в Абу-Даби (3-5 декабря). Гран-при России в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября, этап в Азербайджане состоится с 4 по 6 июня в Баку, дебютные Гран-при Нидерландов и Саудовской Аравии пройдут с 3 по 5 сентября и с 26 по 28 ноября соответственно.

Календарь нынешнего сезона "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса состоит из 17 этапов.

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