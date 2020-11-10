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Фигурное катание

Дмитриев: Москвин внес огромный вклад в развитие фигурного катания

Тренер скончался во вторник на 92-м году жизни

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Советский и российский тренер Игорь Москвин внес огромный вклад в развитие фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

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Игорь Москвин скончался во вторник на 92-м году жизни.

"Я работал с ним, знал его очень хорошо. У нас людей такого масштаба всего несколько было, это были "киты" фигурного катания - Игорь Москвин, Игорь Ксенофонтов, который работал в Свердловске, - сказал Дмитриев. - На них собиралась база советского и российского фигурного катания. Рад, что мне удалось поработать с ним еще в спорте, огромное уважение к нему за его любовь к фигурному катанию, и за то, что он смог привить это другим".

"Тамара Николаевна [Москвина] сейчас со своими ребятами (на этапе Кубка России в Казани - прим. ТАСС). Я думаю, в последние годы она понимала, что это может произойти, - он болел, ему было тяжело, она понимала, что он уходит. Мы виделись с ней сегодня, общались, Тамара Николаевна - сильная личность. Она и Игорь Борисович - люди, которые внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, в его понимание в нашей стране", - добавил Дмитриев.

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Фигурное катание
Фигурное катание
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