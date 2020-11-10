Дмитриев: Москвин внес огромный вклад в развитие фигурного катания

Игорь Москвин скончался во вторник на 92-м году жизни.

"Я работал с ним, знал его очень хорошо. У нас людей такого масштаба всего несколько было, это были "киты" фигурного катания - Игорь Москвин, Игорь Ксенофонтов, который работал в Свердловске, - сказал Дмитриев. - На них собиралась база советского и российского фигурного катания. Рад, что мне удалось поработать с ним еще в спорте, огромное уважение к нему за его любовь к фигурному катанию, и за то, что он смог привить это другим".

"Тамара Николаевна [Москвина] сейчас со своими ребятами (на этапе Кубка России в Казани - прим. ТАСС). Я думаю, в последние годы она понимала, что это может произойти, - он болел, ему было тяжело, она понимала, что он уходит. Мы виделись с ней сегодня, общались, Тамара Николаевна - сильная личность. Она и Игорь Борисович - люди, которые внесли огромный вклад в развитие фигурного катания, в его понимание в нашей стране", - добавил Дмитриев.