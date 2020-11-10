Российский боксер Урванов проведет бой за титул чемпиона мира WBA

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Марк Урванов проведет бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Рене Альварадо из Никарагуа. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Точная дата и место боя пока неизвестны, но, вероятнее всего, Марк будет боксировать против Альварадо в США в начале следующего года", - сказал собеседник агентства.

Урванов должен был провести бой 7 ноября против россиянина Павла Маликова, но из-за травм, полученных во время подготовки, спортсмен был вынужден отказаться от этой встречи и пройти восстановление.

В активе Альварадо 32 победы (21 нокаутом) и восемь поражений. На счету Урванова 18 побед (10 нокаутом), два поражения и одна ничья.