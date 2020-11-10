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Фигурное катание

Мишин: Москвин создал фигурное катание Санкт-Петербурга и всей страны

О кончине тренера после тяжелой болезни стало известно во вторник
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Игорь Москвин - человек с мировым именем, он создал фигурное катание Санкт-Петербурга и всей страны. Такое мнение ТАСС высказал ученик Москвина Алексей Мишин, ныне являющийся одним из ведущих тренеров в России.

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О кончине Москвина после тяжелой болезни стало известно во вторник. Ему был 91 год.

"Игорь Борисович Москвин - это личность, это тот человек, который создал фигурное катание Санкт-Петербурга, да и всей России, - сказал Мишин. - Это человек с мировым именем, человек, сделавший свой вклад в развитие нашего вида спорта. Мы все ему благодарны, и в первую очередь я - его ученик, благодаря ему стал спортсменом, тренером и человеком".

Москвин был тренером Мишина и Тамары Москвиной, которые под его руководством становились призерами чемпионатов мира и Европы в парном катании.

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