Чайковская: Москвин проложил отечественным фигуристам дорогу в парном и одиночном катании

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Тренер Игорь Москвин, скончавшийся после болезни на 92-м году жизни, был первопроходцем, проложившим отечественным фигуристам дорогу в парном и одиночном катании. Об этом ТАСС рассказала председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России, одна из самых известных тренеров в мировом фигурном катании Елена Чайковская.

О кончине Москвина после тяжелой болезни стало известно во вторник.

"Ужасная новость, просто не верю в это - всю жизнь мы все вместе, всю жизнь рядом, - сказала Чайковская. - Ушел из жизни великий человек, наш первопроходец, который пробил нам дорогу и в парном, и в одиночном катании. Удивительно интеллигентный человек, образец, интеллектуал, он был потрясающе сдержанного аристократичного поведения. Да, ты понимаешь, что рано или поздно это неизбежно, да, он не очень хорошо себя чувствовал, но все равно это неожиданно, больно и грустно: хочу, чтобы осталась светлая память, чтобы мы всегда помнили о нем".