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Фигурное катание

Матыцин назвал смерть Москвина невосполнимой потерей для российской спортивной семьи

Тренер по фигурному катанию скончался в возрасте 91 года
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с кончиной тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

О смерти Москвина на 92-м году жизни стало известно во вторник.

"Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина, - сказал Матыцин. - Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внес огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов. От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера".

Теги
Фигурное катаниеМатыцин, Олег Васильевич
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