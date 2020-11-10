Матыцин назвал смерть Москвина невосполнимой потерей для российской спортивной семьи

ТАСС, 10 ноября. Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с кончиной тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, чей комментарий приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

О смерти Москвина на 92-м году жизни стало известно во вторник.

"Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина, - сказал Матыцин. - Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внес огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов. От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера".